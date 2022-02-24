Минобороны подвело итоги первого дня спецоперации в Донбассе

Все задачи военные выполнили успешно

В Минобороны вечером в четверг отчитались о первом дне спецоперации России в Донбассе. Все поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены успешно.

Военные ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную оборону украинских войск и продвинулись на 6-8 километров — это произошло благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

В результате российских ударов выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника "Байрактар ТБ-2".

Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

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