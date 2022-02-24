Британия ввела санкции против ВТБ и "Аэрофлота"

Борис Джонсон при этом не исключил отключения России от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил санкции против России из-за объявленной Москвой спецоперации в Донбассе по защите населения ДНР и ЛНР и демилитаризации Украины, передает РИА "Новости".

Британия, в частности, замораживает все активы банка ВТБ, вводит ограничения против "Аэрофлота", запрещает экспорт высокотехнологичной продукции из России.

Кроме того, Лондон вводит ограничения на размер депозита, которых могут держать российские граждане на своих счетах в Британии. Джонсон при этом не исключил отключения России от SWIFT.

По словам премьера, Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики".

В ВТБ прокомментировали ситуацию: "Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию".

Известно также, что наряду с ВТБ британские санкции коснутся Ростеха, ОАК, ОСК, Уралвагонзавода.

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