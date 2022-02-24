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Запад распространил фейки о российских военных в Донбассе

22:53
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Телеканал CNN показал "захват" киевского аэропорта

Западные СМИ уже развернули широкомасштабную кампанию по распространению фейков о специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Вот утренний прямой эфир телеканала CNN. На связь с ведущим в американской студии вышел репортер из киевского аэропорта "Антонов" и показал якобы российских захватчиков, которые взяли под контроль воздушную гавань. Журналист заявил, что лично успел пообщаться с нашими военными и своими глазами видел приземление их вертолётов. Эту информацию не подтвердили даже украинские власти.

А в социальных сетях с подачи одного из Telegram-каналов пользователи массово делали перепосты кадров, на которых, как утверждалось, российские военные на бронетехнике давят гражданские автомобили в Волынской области. Позже оказалось, что это была колонна ВСУ во время отступления.

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