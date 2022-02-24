Путин призвал бизнес "отнестись с пониманием" к последствиям спецоперации

Президент провел встречу с предпринимателями

Актуальную экономическую обстановку обсудил сегодня Владимир Путин с представителями крупного российского бизнеса. Встреча прошла в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, а также на фоне спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Президент призвал предпринимателей с пониманием отнестись к нынешней ситуации и быть в постоянном контакте с правительством для поддержания экономики страны.

Учитывая спецоперацию, которую сегодня начала Россия, на встрече с предпринимателями президент ожидаемо еще раз касается украинской темы. Путин пояснил бизнесу, что Москва до последнего пыталась избежать эскалации. Однако ей просто не оставили выбора.

"То, что происходит, - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было нельзя. Все попытки по нулям. Откровенно говоря, я даже удивлен, они не сдвинулись ни по одному вопросу. Это первое. И я хочу еще раз подчеркнуть - это вынужденная мера. Потому что такие риски могли для нас создать, что непонятно бы как дальше страна существовала бы", - убежден Владимир Путин.

Санкции, в очередной раз подчеркнул Путин, все равно были бы введены, учитывая, что Запад ставит перед собой ключевую задачу - сдержать развитие России.

"Конечно, мы понимаем, в каком мире живем и готовились к тому, что сейчас происходит с точки зрения санкционной политики. Россия остается частью мировой экономики и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, которой мы чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы находимся. И мне кажется, наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы", - заявил Путин.

Этот сигнал был адресован как западным партнерам, так и крупному российскому бизнесу, которому теперь предстоит работать в условиях новых, более жестких санкций. Да, это, конечно, неприятно, подчеркнули предприниматели, но не фатально ни для них, ни для российской экономики.

"Я хотел бы подтвердить, что государство, экономика в целом научились переживать кризисы. Но и российский бизнес, начиная с 2014 года, научился адаптироваться к кризисным явлениям. И более того, не только адаптироваться, но и выполнять задачи развития", - заявил Александр Шохин, президент российского Союза промышленников и предпринимателей.

"Даже по политическим соображениям эти рестрикции будут. Но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит. И солидарно работать с правительством в поисках тех решений, которые бы поддерживали производство, экономику, рабочие места. Но исходили из тех реалий, которые складываются", - сказал российский лидер.

Правительство, в свою очередь, должно обеспечить предпринимателям хорошие и прозрачные условия для работы. Понятно, что спрогнозировать дальнейшие геополитические риски, заявил Путин, невозможно. Однако в плане экономики власти будут действовать аккуратно и прозрачно, поддерживая и развивая ее. Внутренних ресурсов для этого более чем достаточно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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