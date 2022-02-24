В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно

Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова

Всю медицинскую помощь жителям ЛДНР, эвакуированным в Россию, будут оказывать бесплатно. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, осматривая один из пунктов временного размещения под Волоколамском. Сегодня в Подмосковье прибыли 400 беженцев из Донбасса. Почти половина из них - дети. Ещё более 93 тысяч человек остаются в Ростовской области.

Мирные жители продолжают покидать Донбасс. Накануне на линии соприкосновения между народными республиками и Киевом вновь началось обострение. По сообщениям из ЛНР, Украина предпринимала попытки атаковать в районе Луганска.

Обстрелы со стороны Украины усилились. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, женщина все же решилась на эвакуацию. Чтобы добраться до границы, ей с дочерью пришлось арендовать машину. Женщина ехала лежа.

"Ужасные были обстрелы, мы просто не могли. Я думала умру, пока там лежу. Я первой группы инвалид, после двух онкологических операций, мне было очень плохо и слышать вот эти постоянные обстрелы, стрельба эта бешеная прям над ухом – очень, очень было тяжело", - сказала Татьяна Стариченко.

Женщины с детьми, пожилые люди – поток постоянный. Те, кто принимает беженцев - волонтеры и спасатели – пытаются успокоить и поддержать людей. Понести сумки, взять на руки детей, проводить до следующего пункта оформления документов, подсказать, куда дальше направиться.

Еще более 400 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР доставили в Подмосковье. В Наро-Фоминске и Волоколамске подготовлены пункты временного размещения.

Глава ФМБА Вероника Скворцова посетила сегодня один из пунктов размещения и рассказала беженцам, что они могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. "Абсолютно бесплатная, причём и профилактические осмотры, и любая помощь неотложная, скорая, специализированная, высокотехнологичная. Всё бесплатно", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Детей уже распределяют по садам и школам. Занятия для них начнутся в понедельник. Взрослым по желанию предлагают трудоустройство. По сути, делают все, чтобы даже вдали от Донбасса, люди чувствовали себя, как дома.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

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