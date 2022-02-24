Очереди к банкоматам и пробки: Украину охватила паника

Люди массово покидают Киев в сторону западных областей

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза установить бесполетную зону над Украиной. Руководство страны также просит своих западных партнеров ввести новые антироссийские санкции. Пока же в Киеве и Харькове введен комендантский час. Во многих городах - очереди к банкоматам, автомобилисты штурмуют заправки, на вылетных магистралях выстроились пробки на выезд в сторону западных областей.

Кадры, снятые очевидцами. С утра на выезде из Киева - гигантские пробки. Автомобильное движение на трассе до Житомира практически остановлено. Люди массово покидают украинскую столицу.

Власти вместо того, чтобы успокоить население, нагнетают обстановку. В Киеве и Харькове с сегодняшнего дня действует комендантский час. Российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Впрочем, на улицах Киева то и дело звучат завывания сирен воздушной тревоги.

В Киеве отмечается дефицит топлива. Автолюбители в панике устремились на АЗС. Не подступиться и к банкоматам. По крайней мере, чтобы снять наличные, нужно было закладывать как минимум час. В Киеве и Одессе стоят длинные очереди желающих обналичить карты. А после новости о том, что национальный банк страны приостановил обращение всех ценных бумаг, возрос спрос и на валютные операции. Люди устремились и в магазины, в промышленных масштабах скупая воду и продукты первой необходимости. В ряде городов слышны взрывы - доносятся они из воинских частей ВСУ. Люди в крупных городах прячутся в метро. Многие даже с чемоданами и рюкзаками. На кадрах мелькают и представители силовых структур. По соцсетям расходятся видеоролики, где неизвестные в форме сжигают какие-то документы на территории центрального управления СБУ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский явно растерян. При этом весь день не выпускает телефон из рук. Звонит на Запад.

"Мы намечаем создание "антипутинской коалиции" и уже призвали всех мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина", - заявил он.

После телефонного разговора с лидерами Соединённых Штатов и Великобритании Зеленский также принял решение ввести в стране военное положение. Верховная рада предложение утвердила. Чем только спровоцировала панические настроения и дальше. Обращение к нации президент Украины всё же сделал. Правда, во второй половине дня. Глобально ничего нового не произнёс - лишь, по сути, переложил ответственность за всё происходящее с больной головы на здоровую. Россию ожидаемо назвал агрессором, забывая, что это именно киевский режим уже на протяжении 8 лет забрасывает снарядами мирное население Донбасса. Кульминация выступления - президент раздаст оружие всем желающим. Дипотношения с Москвой разорваны. Впрочем, в российском МИД уже подчеркнули: разрыв дипломатических отношений — это не выбор Москвы, а вполне логическое завершение той русофобской политики официального Киева, которую тот успешно культивировал с госпереворота 2014 года. И выбранный радикальный способ украинской стороны не решит накопленный клубок острых противоречий. Зеленского призывают наконец сесть за стол переговоров - причём просят даже депутаты Рады.

"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии! Ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни! Ты тот, кто привёл мою страну к войне! Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла - сложить с себя полномочия и уйти в отставку!" - сказал Илья Кива, депутат Верховной рады.

Но слушать советы самих украинцев президент Украины явно не намерен. Очередное выступление уже поздно вечером. Зеленский выглядит измотанным, одет в футболку и речь читает по бумажке.

"Россия для всего мира превращается в аналог ДНР - это полная изоляция. Я нахожусь на постоянной связи с лидерами мировых держав: Россия уже начала получать санкции из большого пакета санкций! Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает путь мира!" - сообщи Зеленский.

Все детали санкций президент Украины уже обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Киев требует отключить Россию от банковской системы SWIFT и ввести бесполётную зону над Украиной. В Елисейском дворце промолчали. Помимо прочего, лидер страны внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации, который уже оперативно приняла Верховная рада.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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