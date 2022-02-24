Лавров заявил, что Киев все еще пытается силой взять Донбасс

Цель спецоперации России - защита населения ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг разговор с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Глава российского внешнеполитического ведомства, в частности, информировал собеседника о проведении Россией военной спецоперации на Украине. Как отметил Лавров, цель действий Москвы - защита населения ДНР и ЛНР от угрозы со стороны ВСУ.

При этом министр обратил внимание на то, что Киев не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".

Рано утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура.

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