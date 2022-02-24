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Путин обсудил с Моди спецоперацию на Украине

21:36
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Премьер Индии поблагодарил российского лидера за пояснения

В четверг президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
"Это вынужденная мера": Путин о спецоперации на Украине

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Кремле, начало спецоперации российских Вооруженных сил связано также с неприемлемым военным освоением территории Украины США и НАТО.

Моди поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности находящихся в настоящее время на Украине индийских граждан.

Кроме того, лидеры затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

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