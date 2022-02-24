На несогласованной акции в центре Москвы задержаны 600 человек

Решается вопрос о привлечении к ответственности

Как сообщило в четверг вечером управление МВД по Москве, в центре столицы имела место несогласованная акция.

"За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства", - уточняется в сообщении.

Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.

Ранее МВД предупредило россиян о призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в разных регионах. Полиция просит "соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

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