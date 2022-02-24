Байден назвал Путина "агрессором" и анонсировал новые санкции

Это экспортные и финансовые рестрикции

Президент США Джо Байден провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную российской военной спецоперации на Украине. Американский лидер заявил, что Владимир Путин - "агрессор", он "начал войну".

В связи с этим Вашингтон вводит против Москвы новые санкции. Они ограничивают экспорт из США в Россию, возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

Штаты также вводят санкции против крупнейшего банка России и ВТБ. Вашингтон и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.

Кроме того, ограничения коснутся российской космической программы.

Вместе с тем Байден вновь подчеркнул, что США не намерены отправлять свои войска на Украину. Переговоров с Путиным глава Белого дома не планирует.

Рано утром в четверг президент России объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура.

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