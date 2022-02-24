В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26

Экипаж погиб

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, экипаж погиб.

Крушение произошло в Острогожском районе Воронежской области, в селе Урыв-Покровка. По предварительной информации Минобороны, причиной крушения самолета стал отказ техники. Разрушений на земле нет.

Днем в оборонном ведомстве подтвердили крушение штурмовика Су-25. Согласно официальным данным, трагедия произошла в результате ошибки пилотирования. Экипаж успел катапультироваться.

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