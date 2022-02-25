Обстрел жилых районов, солдаты в плену и другие фейки о спецоперации в Донбассе

Роскомнадзор дал совет, как спастись от дезинформации

Столько месяцев работала фабрика по производству фейков в отношении России. Столько сил и денег потрачено, разве можно останавливаться?

Последние сенсации, связанные со спецоперацией: Украина с российской бронетехникой расправляется на раз! Фотосвидетельства выкладывают на инфосайтах. Например, подбитый российский танк. Долго копаться не пришлось, чтобы выяснить, что это фотография 2015 года, распространенная украинским информагентством. Вот якобы обезвреженная колонна якобы российской бронетехники.

Публикуют фотографии якобы российских солдат, захваченных в плен в Донбассе. Автор - главком ВСУ Валерий Залужный. Шевроны, правда, выглядят, как только что купленные и быстро приклеенные к форме. В Донбассе сейчас плюс 7-8 градусов тепла. И густые сугробы за спиной якобы пленного выглядят чистой декорацией.

Подготовленные, якобы независимые авторы в соцсетях сообщают, например, что российские войска ведут обстрел жилых районов Харькова, Киева, Одессы и других городов. Видео вертолетов приводится в качестве доказательства. На самом деле вертолеты просто выбрасывают так называемые тепловые ловушки, чтобы обезопасить боевую машину от ракет противника.

Наше Минобороны дает такую информацию: "Российские Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает".

Сайт "Война с фейками" приводит информацию. В соцсети запущено видео с комментарием: на Украине сбит российский МиГ-29. Доказательства? Черный след, который оставляет за собой истребитель. Но двигатель МиГ-29 всегда оставляет за собой такой след. И где фотографии и видео сбитой машины? Их нет. Снова фейк.

Если есть сомнения в информации, которую увидели в соцсетях и Telegram-каналах – не лишним будет напоминание.

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами непроверенной и недостоверной информации. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию", - заявили в Роскомнадзоре.

И еще раз напомню, наше Минобороны подчеркнуло: Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.

Когда видите тревожные картинки с якобы сбитыми самолетами и читаете сообщения о якобы нанесенных по городам авиаударах, вспомните – часто в действительности всё не так, как на самом деле.

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