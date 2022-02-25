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"Для России это было неприемлемо": названа фатальная ошибка Зеленского

08:46
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Президент Украины заговорил о ядерном оружии

Почему Киев упорно шёл на провоцирование конфликта? Как победить агрессивную идеологию украинского национализма? Есть ли у западных стран какие-либо инструменты давления на Россию, кроме санкций?
Путин оценил ядерные амбиции Украины

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг Украины. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила директор Института внешнеполитических исследований и инициатив.

"Аргумент про ядерное оружие, который Зеленский вдруг привел, был его очень большой ошибкой. Потому что с российской стороны видение такой Украины, националистической и с элементами нацизма, да еще и вооруженной ядерным оружием, конечно, категорически было неприемлемо", - сказала эксперт.

Полный комментарий Вероники Крашенинниковой смотрите в видео

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