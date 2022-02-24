Путин объяснил Макрону смысл спецоперации России в Донбассе

Президент России дал своему коллеге исчерпывающие разъяснения, отметили в Кремле

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-служба Кремля сообщает, что контакт запросили в Париже.

Лидеры серьезно и откровенно обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. На территории страны с утра 24 февраля идет спецоперация, в которой принимают участие силы России, ДНР и ЛНР.

Во время беседы поздно вечером в четверг Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении спецоперации.

"Установлено оставаться в контакте", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров.

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