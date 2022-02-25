Попробуй отличи: обзор продолжения Horizon

Что не так с "Запретным Западом"

В феврале на консолях PlayStation вышел сиквел хита Sony от 2017 года — игра Horizon Forbidden West.

В новой игре серии главная героиня Элой ищет копию искусственного интеллекта "Гея" ради спасения Земли от вымирания. После битвы с "Аидом" Элой нужно перезапустить систему терраформирования и заодно разобраться, что за вирус поразил почву, от которого гибнет все живое. Ответы Элой отправляется искать на Запретный Запад.

Постапокалиптический мир Horizon разработала нидерландская компания Guerrilla Games. Игра в жанре Action/RPG предлагает игрокам исследовать руины Сан-Франциско и Лас-Вегаса в формате открытого мира.

Объясняем, почему продолжение истории рыжеволосой Элой вышло красивым и захватывающим, но не революционным.

Дополнение Zero Dawn

Новую главу Horizon хвалят за внимание к деталям, высокий уровень графики и проработанный сюжет. Одна из самых ожидаемых игр 2022 года действительно получилась красочной и увлекательной, но вряд ли удивит игроков.

Создатели решили не уходить от линейности повествования. Любой выбор в игре — это до сих пор иллюзия, и основная миссия всегда идет четко по сценарию.

Поведение NPC не изменилось, и оно продолжает рушить впечатления от игрового мира. Один из примеров — враги все еще не поднимают тревогу, если союзники Элой раскрыли себя во время маскировки.

Новую карту не отличить от Меридиана: игрокам вне основной миссии нужно будет вновь взламывать роботов-длинношеев, проходить котлы и охотничьи угодья, зачищать территории от мятежников.

Формально изменений немало. Да, у Элой появилось новое оружие (метательные копья) и необычные навыки, которые сопровождаются бойкой анимацией. Декорации изменились, а бестиарий обновился.

Но революции не произошло — весь интерфейс, геймплей и даже большинство персонажей перекочевали из первой части игры: игрокам вновь предстоит изучать врагов с помощью визора, разбирать машины на детали, неустанно пополнять запас трав и слушать истории про Теда Фаро и Элизабет Собек.

Всю игру не покидает ощущение, что Forbidden West — это дополнение Zero Dawn, а не сиквел. Продолжение вышло удачным, но не оказалось смелым. Ветеранам игр с открытым миром не стоит ждать новых подходов и смелых идей от разработчиков.

Только для PS5

Sony Interactive Entertainment с успехом справилась со своей задачей — компания переупаковала свой мейджор 2017 года и пополнила список эксклюзивов для новой консоли. Почему нет?

Разработчики проделали внушительную работу ­— первые 30 часов на территориях Запретного Запада пролетят в миг.

Сценаристы не поскупились на детали и прописали побочные квесты на уровне основной истории.

Задания стали сложнее и интереснее. На известных еще по первой части игры длинношеев теперь не так просто взобраться. Одного придется починить перед взломом, другого — повалить.

Но важно понимать, что игра заточена под PS5. Учитывая кризис с поставками консолей нового поколения, большинство людей играет в Horizon Forbidden West именно на PS4. И вот тут у игроков могут появиться законные претензии. Во время теста на базовой консоли оказалось сложно оценить высокий уровень детализации картинки, кадры катсцен не успевали прогрузиться, а во время переходов между большими локациями героиня зависала в текстурах. Владельцам PS4 лучше приберечь свои деньги и запустить Horizon Zero Dawn.

Видео: смотрите трейлер игры Horizon Forbidden West

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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