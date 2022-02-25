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Попробуй отличи: обзор продолжения Horizon

09:23
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Что не так с "Запретным Западом"

В феврале на консолях PlayStation вышел сиквел хита Sony от 2017 года — игра Horizon Forbidden West.
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В новой игре серии главная героиня Элой ищет копию искусственного интеллекта "Гея" ради спасения Земли от вымирания. После битвы с "Аидом" Элой нужно перезапустить систему терраформирования и заодно разобраться, что за вирус поразил почву, от которого гибнет все живое. Ответы Элой отправляется искать на Запретный Запад.

Постапокалиптический мир Horizon разработала нидерландская компания Guerrilla Games. Игра в жанре Action/RPG предлагает игрокам исследовать руины Сан-Франциско и Лас-Вегаса в формате открытого мира.

Объясняем, почему продолжение истории рыжеволосой Элой вышло красивым и захватывающим, но не революционным.

 

Дополнение Zero Dawn

Новую главу Horizon хвалят за внимание к деталям, высокий уровень графики и проработанный сюжет. Одна из самых ожидаемых игр 2022 года действительно получилась красочной и увлекательной, но вряд ли удивит игроков.

Создатели решили не уходить от линейности повествования. Любой выбор в игре — это до сих пор иллюзия, и основная миссия всегда идет четко по сценарию.

Поведение NPC не изменилось, и оно продолжает рушить впечатления от игрового мира. Один из примеров — враги все еще не поднимают тревогу, если союзники Элой раскрыли себя во время маскировки.

Новую карту не отличить от Меридиана: игрокам вне основной миссии нужно будет вновь взламывать роботов-длинношеев, проходить котлы и охотничьи угодья, зачищать территории от мятежников.

Формально изменений немало. Да, у Элой появилось новое оружие (метательные копья) и необычные навыки, которые сопровождаются бойкой анимацией. Декорации изменились, а бестиарий обновился.

Но революции не произошло — весь интерфейс, геймплей и даже большинство персонажей перекочевали из первой части игры: игрокам вновь предстоит изучать врагов с помощью визора, разбирать машины на детали, неустанно пополнять запас трав и слушать истории про Теда Фаро и Элизабет Собек.

Всю игру не покидает ощущение, что Forbidden West — это дополнение Zero Dawn, а не сиквел. Продолжение вышло удачным, но не оказалось смелым. Ветеранам игр с открытым миром не стоит ждать новых подходов и смелых идей от разработчиков.

 

Только для PS5

Sony Interactive Entertainment с успехом справилась со своей задачей — компания переупаковала свой мейджор 2017 года и пополнила список эксклюзивов для новой консоли. Почему нет?

Разработчики проделали внушительную работу ­— первые 30 часов на территориях Запретного Запада пролетят в миг.

Сценаристы не поскупились на детали и прописали побочные квесты на уровне основной истории.

Задания стали сложнее и интереснее. На известных еще по первой части игры длинношеев теперь не так просто взобраться. Одного придется починить перед взломом, другого — повалить.

Но важно понимать, что игра заточена под PS5. Учитывая кризис с поставками консолей нового поколения, большинство людей играет в Horizon Forbidden West именно на PS4. И вот тут у игроков могут появиться законные претензии. Во время теста на базовой консоли оказалось сложно оценить высокий уровень детализации картинки, кадры катсцен не успевали прогрузиться, а во время переходов между большими локациями героиня зависала в текстурах. Владельцам PS4 лучше приберечь свои деньги и запустить Horizon Zero Dawn.

Видео: смотрите трейлер игры Horizon Forbidden West

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
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