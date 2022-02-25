"Сбербанк" прокомментировал санкции США

Компания изучает новые условия работы в связи с ограничениями в отношении корреспондентских счетов
"Сбербанк" продолжит работать в обычном режиме, несмотря на санкции США.
"Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - сообщили "ТВ Центру" в "Сбере" в ответ на просьбу прокомментировать введение американских санкций.
Что нужно знать клиентам банка:
- операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений;
- оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме;
- обмен валюты проводится без ограничений.
"Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", — заявили в "Сбере".
В банке при этом заверили, что обладают всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram