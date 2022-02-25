Росавиация предупредила Великобританию о праве ответить на санкции

Лондон ввел ограничения против "Аэрофлота"

Россия сохраняет за собой право зеркально ответить на решение британских властей ограничить полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. Такое заявление сделали в Росавиации в ответ на введение Лондоном санкций в отношении России.

Ведомство напомнило о межправительственном соглашении о воздушным сообщении между Россией и Великобританией. Согласно документу, стороны обязаны сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, а также консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий.

Также соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов.

В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении, а Москва сохраняет за собой право применить зеркальные меры в соответствии с положениями соглашения, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее объявил санкции против России из-за объявленной Москвой специальной военной операции в Донбассе по защите населения ДНР и ЛНР. Лондон, в частности, замораживает все активы банка ВТБ, вводит ограничения против "Аэрофлота", запрещает экспорт высокотехнологичной продукции из России.

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