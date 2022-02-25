Брюссель решил обложить санкциями 70% банковского рынка России

Санкции также затронут энергетику и авиацию

Новые санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные государственные компании. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, ограничительные меры, разработанные в Брюсселе после начала Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, включают финансовые санкции, которые "отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала".

Фон дер Ляйен выразила надежду, что результатом санкций станет ускорение инфляции России и постепенные удары по российской промышленной базе.

Вторая часть санкций, по словам главы ЕК, затронет энергетический сектор — "ключевую экономическую область, которая приносит особую выгоду России". Запрет на экспорт ряда товаров ударит по нефтяному сектору и сделает невозможной для России модернизацию НПЗ, считает политик.

В Брюсселе также анонсировали запрет на продажу авиационных запчастей и оборудования российским авиакомпаниям — с учетом того, что многие используемые Россией самолеты были произведены в США и Европе, сообщает "Интерфакс".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что технические группы завершают тексты по санкциям в отношении России из-за ситуации на Украине. Ожидается, что 25 февраля утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит санкции официально.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram