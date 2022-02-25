В ДНР и ЛНР рассказали о непрекращающихся обстрелах ВСУ

Украинские военные стягивают тяжелую технику

В Донбассе по всей линии соприкосновения продолжаются обстрелы. Сложная ситуация в Горловке. Украинские военные применяют крупнокалиберные орудия. Ночью под обстрелами погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения.

Накануне погибли два человека. Как сообщают в управлении народной милиции ДНР, в республике огнем ВСУ разрушено 60 строений, повреждены трансформаторные подстанции, котельные, линии электропередачи.

В ЛНР зафиксировано более 30 обстрелов населенных пунктов. К линии соприкосновения украинские военные стягивают тяжелую технику, системы залпового огня. Вооружение они размещают вблизи домов, прикрываясь мирными жителями от ответных ударов. Однако линия соприкосновения активно смещается - в республике продолжается мобилизация, на призывные пункты приходят добровольцы.

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