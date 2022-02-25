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Президент Украины назвал потери от спецоперации России

08:20
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик

В первый день специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик потери Украины составили 137 человек, в том числе десять офицеров. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в очередном обращении к нации.
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По словам Зеленского, погибли все защитники острова Змеиный, им будет присвоено звание героев Украины посмертно. Еще 316 человек получили ранения.

В своем обращении украинский лидер заявил, что в Киеве не боятся "говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус". Что касается перспектив скорого вступления Украины в НАТО, Зеленский, по его словам, спросил у лидеров 27 европейских государств, "будет ли Украина в НАТО". Однако "все боятся, не отвечают".

Зеленский заверил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале что "мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России".

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский предложил властям России вернуться на путь к миру. Он также заявил, что пакет антироссийских санкций Евросоюза уже на подходе.

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