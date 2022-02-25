Союз журналистов раскритиковал решение по российским телеканалам в Польше

Это ограничение свободы СМИ

В Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов. В их числе RT и "Россия-24". В нашем Союзе журналистов эти действия назвали информационным давлением и ограничением свободы СМИ. Незадолго до этого в Латвии также запретили ретрансляцию ряда российских телеканалов, в том числе "ТВ Центра".

В ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций, они затрагивают банковскую сферу, нефтепереработку и продажу самолётов. В российском МИДе санкции в отношении нашей страны и республик Донбасса назвали нелегитимными и необоснованными и предупредили о неизбежных ответных шагах.

Тем временем в США признали, что, рассматривая санкции, старались минимизировать издержки для собственной экономики и не нарушать поставки энергоносителей из России.

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