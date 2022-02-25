Зеленский через Макрона попросил Путина о переговорах

Дозвониться президенту России украинский лидер не смог

Позвонить президенту России Владимиру Путину попросил французского лидера Эммануэля Макрона его украинский коллега Владимир Зеленский. Сам президент Украины дозвониться в Кремль не смог.

"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно… просить его о переговорах с президентом Зеленским", - сообщил Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС.

Французский президент заявил, что считает своим долгом сохранить каналы для контактов с Россией – и предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. Когда условия позволят, можно будет добиться прекращения боевых действий. Пока же, по словам Макрона, Россия сознательно выбрала иной путь, передает "Интерфакс".

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