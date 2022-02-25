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Больше 100 тысяч жителей Донбасса вывезены в Россию за неделю

08:39
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Сейчас поток беженцев сократился

Почти 113 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию за неделю с 18 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, 71 тысяча из эвакуированных имеет украинское гражданство, а более 41 тысячи - российское. 

Жителей Донбасса разместили уже в 15 российских регионах. В настоящее время поток из ДНР и ЛНР сократился.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о приостановке эвакуации мирных жителей Донбасса в Россию. Свое решение он объяснил тем, что в тылу стало безопаснее.

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