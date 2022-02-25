Больше 100 тысяч жителей Донбасса вывезены в Россию за неделю

Сейчас поток беженцев сократился
Почти 113 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию за неделю с 18 февраля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, 71 тысяча из эвакуированных имеет украинское гражданство, а более 41 тысячи - российское.
Жителей Донбасса разместили уже в 15 российских регионах. В настоящее время поток из ДНР и ЛНР сократился.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о приостановке эвакуации мирных жителей Донбасса в Россию. Свое решение он объяснил тем, что в тылу стало безопаснее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram