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Разрывы снарядов повредили более 20 домов на границе Крыма с Украиной

08:55
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Власти полуострова начнут их восстанавливать в пятницу

Разрывы снарядов повредили более 20 домов в Джанкойском районе Крыма.  Никто серьезно не пострадал, восстановлением власти полуострова займутся уже 25 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, снаряды падали в районе в четверг.

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"В 05:22 утра в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было - от пяти до, может, десяти", - заявил глава Крыма.

По словам Аксенова, ситуацию изучил на месте председатель правительства Крыма. Пострадали 22 дома – в них выбиты стекла, повреждена кровля.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Оккупация Украины в планы Москвы не входит, подчеркнул российский лидер. По данным Минобороны, ВС России высокоточным оружием уничтожает военную инфраструктуру, гражданскому населению ничего не угрожает, передает ТАСС.

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