Около 150 тысяч туристов остались в регионах с закрытыми аэропортами

Ростуризм занимается урегулированием ситуации

Ростуризм примет меры по обеспечению возвращения домой россиян, которые находятся в туристических поездках в стране и за рубежом. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

По оценкам Ростуризма, в регионах, где закрыты аэропорты в связи с проведением специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, находятся около 150 тысяч туристов. Если срок их возвращения домой — после 2 марта, они могут продолжать поездку в обычном режиме.

Те, кто должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Наряду с этим несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

Что касается россиян, которые отдыхают за рубежом и не могут вылететь домой в связи с закрытием аэропортов, Ростуризм формирует специальный перечень совместно с Министерством транспорта. Им предлагается держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний, а также обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом "Росконгресс" горячую линию по телефону 8-800-200-34-11 по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов.

На сайте штабтуризм.рф работает онлайн-форма для обращений туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой регион или за границу, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что Россия из-за ситуации вокруг Украины приняла решение ограничить воздушное сообщение для гражданской авиации на юге страны. До 2 марта приостановлена работа 12 аэропортов. Среди них — аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Элисты, Симферополя, Брянска, Орла, Курска, Белгорода и Воронежа.

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