Зеленский заявил об одиночестве Украины

Он уверен, что диалог с Россией рано или поздно начнется

Владимир Зеленский считает, что Украина защищает себя в одиночестве. Мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, заявил украинской президент в очередном виообращении.

Зеленский считает, что введенные санкции "не убедили Россию", поскольку их недостаточно.

Он вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий. Зеленский уверен, что чем раньше начнется разговор, тем меньшими будут потери.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

Накануне вечером западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Под ограничения попали российских банковский сектор, ряд компаний, в том числе "Аэрофлот", депутаты и другие должностные лица, ограничен экспорт и импорт высокотехнологичной продукции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram