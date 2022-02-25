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Зеленский заявил об одиночестве Украины

09:00
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Он уверен, что диалог с Россией рано или поздно начнется

Владимир Зеленский считает, что Украина защищает себя в одиночестве. Мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, заявил украинской президент в очередном виообращении.

Зеленский считает, что введенные санкции "не убедили Россию", поскольку их недостаточно.

Он вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий. Зеленский уверен, что чем раньше начнется разговор, тем меньшими будут потери.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

Накануне вечером западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Под ограничения попали российских банковский сектор,  ряд компаний, в том числе "Аэрофлот", депутаты и другие должностные лица, ограничен экспорт и импорт высокотехнологичной продукции.

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