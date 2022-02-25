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Турция отказалась закрывать проливы для российских кораблей

09:25
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Анкара ответила на запрос Киева

Босфор и Дарданеллы могут быть закрыты для прохода военных кораблей. Однако Россия даже в этом случае сможет использовать проливы для возвращения своего флота на базу, заявили в Анкаре. Турция ответила на официальный запрос Украины по закрытию проливов для кораблей ВМФ России.

Отряд кораблей ВМФ России вошел в проливы Босфор и Дарданеллы
Власти Турции закрыли Босфор и Дарданеллы

"В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что положения Конвенции Монтре предельно ясны и точны. И Турция намерена выполнять ее "без колебаний" - так же, как делала это раньше, приводит слова Чавушоглу ТАСС.

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