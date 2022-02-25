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Украинским банкам запретили валютные операции с рублями

09:36
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Об этом распорядился Нацбанк Украины

Национальный банк Украины ввел запрет для кредитных оорганизаций совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рубля.
ЦБ запретил короткие продажи на российском рынке

Украинским банкам также запрещено совершать любые валютные операции, участником которых является физическое или юридическое лицо, находящееся в России и Белоруссии.

На Украине попали под запрет операции по счетам российских резидентов, введен мораторий на трансграничные валютные платежи. Исключение сделано только для операций, которые требуются для выполнения задач украинским правительством.

Приостановлена работа валютного рынка на Украине помимо операций по продаже иностранной валюты. Выдача наличной валюты банкам запрещена, исключение — учреждения, которые занимаются этим по поручению правительства, сообщает РБК.

Банк России тем временем объявил о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке. Регулятор принял решение начать валютные интервенции, расширить ломбардный список, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

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