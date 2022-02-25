Москвичам рассказали о погоде в последние выходные зимы

Февраль закончится нетипичной для него оттепелью

В последние выходные зимы 2022 года, 26 и 27 февраля, погода в столичном регионе существенно не изменится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам эксперта, в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру от одного до трех градусов тепла. Осадки не ожидаются, ветер будет западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В воскресенье в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. В этот день будет на два градуса прохладнее — около нуля в дневные часы. Ветер сменится на северо-западный и северный, но будет дуть с прежней скоростью. Атмосферное давление вырастет до 763 мм ртутного столба.

Что касается таяния снега, Синенков отметил, что можно рассчитывать на появление первых проталин во второй половине марта — в двадцатых числах месяца, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики рассказали, что текущий месяц в столичном регионе претендует на место в пятерке самых теплых февралей за последние 140 лет. Столбики термометров показывают температуры, на несколько градусов превышающие норму и больше соответствующие уровню начала весны.

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