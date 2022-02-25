Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 431 миллион

Больше всего заболевших выявлено в США

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире за время пандемии превысило 431 миллион. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами к утру 25 февраля, в мире зарегистрировано 431 415 270 случаев заражения COVID-19. Скончались за время пандемии 5 928 168 пациентов с коронавирусом.

Соединенные Штаты сохраняют лидерство по количеству заболевших – в стране зарегистрировано 78 798 989 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, где заболели за время с начала пандемии 42 894 345 человек. В Бразилии, которая на третьей строке в этом списке, выявлено 28 589 235 случаев коронавируса, сообщается на сайте университета.

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