Украинские военные загоняют тяжелую технику в жилые дворы

Силовики прикрываются мирными гражданами

Последняя информация о проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Как сообщили в российском Минобороны, из строя выведены десятки объектов военной инфраструктуры Украины. Бойцы народных республик уверенно продвигаются вперёд. Киевские силовики заняты перегруппировкой. По данным разведки ДНР, украинскую тяжёлую технику размещают прямо на территории городов и посёлков, под окнами жилых домов. Прикрываясь собственными гражданами, украинские военные наносят прицельные удары по населённым пунктам Донбасса. Снаряд ВСУ попал в здание школы в Горловке. Погибли два человека.

Огонь со стороны Мариуполя, подконтрольного ВСУ. Впервые за 7 лет украинские силовики применяют не только крупнокалиберную артиллерию, но и ракетные системы залпового огня. Вновь попадают по мирным кварталам Донецка. В Киевском районе города тяжелые ранения получил мужчина – его доставили в центр травматологии. Несколько часами ранее украинская армия обстреляла Горловку.

Осколками Алле Татарковой поцарапало руку. Ее соседка Любовь в это время была на работе. Знакомые позвонили и рассказали, что дом обстрелян и двор обстрелян. А еще автомобиль восстановлению не подлежит.

Власти Донецкой республики сообщили, что за прошедшие сутки погибли два человека, ранены 12 мирных жителей. В ходе обстрелов повреждены 53 жилых дома.

"По данным нашей разведки боевики 30-й и 36-й бригад размещают тяжелое вооружение между жилыми домами в Артемовске и Мариуполе. Кроме того, на выездах из населенных пунктов киевские силовики установили дополнительные блокпосты, запретив выезд из городов гражданскому населению", - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Уже почти неделю обстрелы со стороны Украины достигают населенных пунктов на российской территории. Не менее 14 попаданий снарядов следователи зафиксировали в Ростовской области. Накануне в белгородском поселке Майский прямым попаданием был разрушен жилой дом и повреждены несколько соседних. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по факту обстрелов приграничных российских территорий и расследования преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.

"Мы назвали конкретных виновных всех преступлений, которые совершались в Донецке и Луганске. Обстрелы, уничтожения, убийства и так далее. Мы будем переходить, уточнять квалификацию. Геноцид. Фактуры достаточно. Уничтожение людей по национальному признаку", - сказал он.

В Донецкой и Луганской народной республиках все больше добровольцев записываются в призывных пунктах, чтобы вместе с военнослужащими милиции защищать мирное население. При огневой поддержке российской артиллерии и авиации накануне группировки войск ДНР и ЛНР сумели не только прорвать глубоко эшелонированную оборону ВСУ, но и продвинулись на 6-8 километров в глубину.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Восемь лет назад украинские власти установили на канале сначала песчаную, а затем монолитную дамбу в районе Каховского гидроузла, чтобы перекрыть поставку воды в Крым. Как сообщили власти полуострова, сегодня российские инженеры проверят готовность заслонок канала и систем подачи, проведут необходимые работы.

Накануне в рамках специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские военные нанесли высокоточные удары по инфраструктуре ВСУ: военным аэродромам, авиации, складам, средствам противовоздушной обороны.

Российская сторона особо подчеркивает: удары не затрагивают военные объекты, а также подразделения вооруженных сил, готовых сложить оружие. Все поставленные перед нашими группировками войск задачи на вчерашний день успешно выполнены.

"Всего в результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины", - рассказал Конашенков.

В Минобороны России также пояснили: активное вооруженное сопротивление нашим военным оказывают, в основном, отряды националистов. Солдаты ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода. Министр обороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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