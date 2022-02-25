Указ Зеленского о всеобщей мобилизации переполошил украинцев

Президент Украины записал новое обращение к гражданам

На Украине объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документ запрещает выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Также Зеленский постановил создать ставку верховного главнокомандующего ВСУ и назначил себя ее главой. При этом ещё накануне украинский президент заявлял, что власти страны предлагают вернуться на путь к миру. Впрочем, многие украинские военнослужащие не стали дожидаться реальных действий своего руководства и взяли инициативу с свои руки.

Указ Зеленского о всеобщей мобилизации переполошил едва ли не всю Украину. Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. Ночью Киеве на центральном вокзале ажиотаж, как в час пик - кто еще пытается купить билет на поезд. Очевидно, безуспешно. В приграничном Харькове, наоборот, улицы пусты. Кто успел - уехал, не желая воевать за киевскую власть. И вот уже в новом обращении к нации Зеленский сокрушается - все плохо.

"Мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим и видим, что этого недостаточно", - сказал он.

Этот печальный пассаж адресован ФРГ и странам, которые не поддержали его, Зеленского, инициативы "похоронить" "Северный поток – 2" и отрезать Россию от международных систем платежей.

"Мы будем обращаться в международные инстанции, которые вводят санкции, складывается парадоксальная ситуация, наши партнеры в Евросоюзе сомневаются, что Россию надо отключить от системы "Свифт", грош цена таким санкциям", - отметила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Сегодня расстроенная украинская власть вводит собственные санкции против России и республик ЛДНР. Центробанк запретил валютные операции в рублях. Как физическим, так и юридическим лицам. И это после того, как рухнула собственная денежная единица и преодолела рекордный барьер - 29 гривен за доллар. Впрочем, рушится не только экономика и финансовая система, но и линия обороны. Потеряв почти всю свои систему противовоздушной обороны, военные аэродромы, часть самолетов и вертолетов, в минобороны Украины, тем не менее, гордо заявляют: ресурс вооружений еще не исчерпан.

"Мы активно используем образцы современного оружия, которое получили от партнеров, завтра его будет больше", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Завтра, послезавтра и послепослезавтра - это вряд ли. Все небо над Украиной закрыто - его контролирует российская авиация. И партнеры на Западе, которые весь последний год активно поставляли ВСУ отнюдь не современное вооружение, а давно списанное, просто не смогут его доставить. Чтобы хоть как-то удерживать свои позиции, нацбаты начали брать в заложники простых украинцев. На крышах высоток в Мариуполе оборудовали огневые точки. Людей из города не выпускают - они в качестве живого щита. Сами же радикалы прячутся в подвалах и там записывают свои обращения.

В стремлении поставить под ружье всех - от мала до велика - националистов активно поддерживают представители официальной власти. Вот, к примеру представитель президента Украины в Конституционном суде и он же - депутат Рады. Федор Вениславский рапортует о том, как выполняется призыв добровольцев: "Членам добровольческих формирований территориального общества около 10 тысяч автоматов. Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева".

Но вот подвизаться под эти призывы среди украинцев желающих, на самом деле, не так уж и много. Особенно на фоне сообщений о том, что командиры ВСУ бросают своих солдат и бегут с позиций. Пленные выглядят тоже совсем не браво. И обращаясь к бывшим однополчанам, говорят - прекращайте сопротивление и расходитесь по домам.

В городах, которые оказались в зоне специальной военной операции, вопреки фейкам в соцсетях, все спокойно. Это подтверждают и представители местных администраций.

"На сегодняшний день все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Что касается отключения электроэнергии на несколько дней, то на сегодняшний день нет подтверждения официального этой информации, облэнерго работает в усиленном режиме", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Впрочем, простых украинцев больше тревожат не слухи о готовящихся захватах городов российскими войсками, а несостоятельность официального Киева. В магазинах - пустые полки. Люди раскупили весь хлеб.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов, "ТВ Центр".

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