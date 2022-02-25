В Европе разделились мнения по санкциям против России

В МИД России назвали санкции нелегитимными и необоснованными

Лидеры ЕС этой ночью согласовали новые санкции против России. Они затронут сферу финансов, энергетику, производство товаров двойного назначения. Обсуждается ещё один пакет мер. Банковский сектор стал главной мишенью очередных ограничений со стороны США. Они коснутся и сотрудничества в космосе, что, как заявили в Москве, опасно для самих Штатов. Как далеко готов пойти Запад в попытке наказать Россию за стремление защитить жителей Донбасса?

Пока Джо Байден по суфлеру читает свое обращение к нации, 7 тысяч американских военных уже готовятся к вылету в Германию. Вашингтон укрепляет группировку сил НАТО в Европе. Но, как неоднократно повторяет Байден, не для войны с Россией.

"Позвольте мне сказать вам еще раз: наши силы не вовлечены и не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши военные отправляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине. Но чтобы защитить наших союзников по НАТО", - заявил Байден.

Новый санкционный пакет в Вашингтоне согласовали с союзниками по "Большой семерке". Ограничения касаются банковского сектора: под санкции попали ВТБ, Сбер, Совкомбанк, Газпромбанк, Открытие и Новикомбанк. Ввели персональные санкции против топ-менеджеров российских банков. Но об отключении от системы СВИФТ, отметил Байден, речи пока не идет.

"Санкции, которые мы вводим, окажут большее влияние на экономику России, чем отключение от СВИФТ. Поверьте мне. Отключение от СВИФТ - это тоже опция", - сказал Байден.

Кроме того, США ограничили выход на рынок капитала 13 российским компаниям. Под частичным запретом поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Коснутся меры и сотрудничества в космической сфере. Что, как подчеркнули в Роскосмосе, потенциально опасно. И грозит неконтролируемым падением МКС. В ведомстве уже задались вопросом: а готовы ли в Вашингтоне взять на себя такую ответственность? Впрочем, в вопросе ответственности у США все, как обычно. Белый дом категорически не признает, что на такой шаг Москву просто вынудили. Тем, что годами игнорировали заявления России о красных линиях. И попытки решить кризис дипломатическим путем

"Наши западные партнеры стали разговаривать с нами через губу, так сказать. А также накачивать Украину вооружениями, военными инструкторами. Продолжать строительство военных баз на юге. Украинские нацбаты начали прямой обстрел Донбасса из тяжелого вооружения, что прямо запрещено "Минском-2". Не отреагировать на подобное было бы крайне странно", - рассказал политолог Алексей Мухин.

Второй пакет санкций против России после многочасовых консультаций согласовал и Евросоюз. "Этот пакет включает финансовые санкции, которые ограничивают доступ России к важнейшим рынкам капитала. Сейчас мы нацелены на 70 процентов российского банковского рынка, а также на ключевые государственные компании, в том числе в сфере обороны", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕС запрещает экспорт в Россию технологий в сфере нефтепереработки. Вводит ограничения в сфере торговли и транспорта. Санкции коснутся и визового режима. На отмену виз для всех россиян Брюссель не пошел. Но отказался от выдачи дипломатических виз в приоритетном порядке.

Как сообщает пресса, согласование таких мер далось единой Европе не просто. Мнения внутри ЕС разделились. Более строгих ограничений требовали Польша, Литва, Латвия. Против выступили Германия и Италия. А Франция, которая сейчас председательствует в ЕС, теперь предлагает подумать: а не стоит ли Европе проявлять большую самостоятельность в своей внешней политике.

"Если бы нам еще нужно было продемонстрировать, что Европа — это больше, чем потребительский рынок, а держава, которая должна думать о своей энергетической независимости, способности обороняться, защищая свои границы, своих граждан, то война, которую мы переживаем, жестоко демонстрирует это", - заявил Эммануэль Макрон.

В МИД России уже назвали санкции нелегитимными и необоснованными. И пообещали жёсткий ответ каждому, кто будет принимать такие меры. О них накануне объявили и страны "Большой семерки". Великобритания вводит блокирующие санкции против "Аэрофлота", ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации. Канада вводит ограничения против банковского сектора и экспорта товаров в Россию.

Присоединяется к санкциям и Япония. "Санкции будут включать замораживание активов и приостановку действия виз для российских физических и юридических лиц, замораживание активов российских финансовых учреждений. Кроме того, Япония вводит санкции в отношении связанных с Россией военных организаций", - отметил премьер-министр Японии Фумио Кишида.

В стороне не смогла остаться и Австралия. Причем, там уже грозят не только России. Но и Китаю. За то, что тот имел неосторожность проводить собственную внешнюю политику.

"В то время, когда Австралия вместе с Великобританией, США, Европой и Японией делает шаги, направленные на изоляцию России, правительство Китая смягчает торговые ограничения для России. Это просто неприемлемо. Если власти Китая стремятся к миру, то им не стоит "бросать спасательный круг России", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

На фоне всех этих заявлений заметно нервничает фондовый рынок. Утром на открытии торгов акции российских компаний и курс рубля начали отыгрывать вчерашнее падение. Но что будет к концу дня - неизвестно. Впрочем, как заявили в правительстве, комплекс мер поддержки для экономики в условиях кризиса разработан давно и будет реализован.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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