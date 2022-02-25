Вячеслав Володин перечислил роковые ошибки Зеленского

Президент Украины не смог сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский забыл об интересах своих граждан. Происходящее на Украине - закономерный исход политической карьеры актёра, который не смог понять, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей. Об этом в пятницу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он перечислил роковые ошибки Зеленского, которые привели к нынешнему кризису и подрыву европейской безопасности. Речь, в том числе, идёт об отказе Киева проводить независимую от Запада политику. Дипломатию променяли на санкции, угрозы и шантаж. Москва готовит зеркальный ответ на ограничения.

Россия пыталась разрешить конфликт на юго-востоке и предотвратить непосредственную угрозу от НАТО для России переговорным путем. Но в ситуации, когда собеседники глухи, приходится защищать интересы страны. Потому специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР имеет две цели - это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах.

"Как объяснил президент в своем обращении к россиянам, это все продиктовано действительно нашими национальными интересами, это продиктовано заботой о будущем нашей страны, и, конечно же, только такие цели и никакие иные цели не преследуются", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Потому вполне логично, что в условиях санкционного давления, объявленного западом, Россия не будет молчать. Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против "Аэрофлота" Россия может применить зеркальные меры:

"В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний".

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России отметили, что только на 25 февраля британские авиакомпании запланировали выполнение 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России, а также два рейса по маршруту Лондон - Москва.

Накануне Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение полетов в Соединенное Королевство для российской авиакомпании "Аэрофлот". Рейс из Москвы в Лондон, запланированный на 25 февраля, авиакомпания отменила. Информации о других датах пока нет. Британия намерена "выдавливать Россию из мировой экономики", - это цитата из выступления в парламенте премьер-министра Бориса Джонсона. Он также заявил о вводе в ближайшие дни ограничений по депозитам в британских банках. В ответ на заявления глава правительства Великобритании Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку:

"Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте".

В Государственной Думе, которая большинством голосов поддерживала все решения по ДНР и ЛНР, убеждены - спецоперация по защите двух республик - миротворческая миссия. Реакция на дилетантское управление Украиной ее президентом Зеленским. Из многочисленного списка ошибок три стали для украинского народа "роковыми", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале политик заявил, что Зеленский на посту президента Украины во всем ориентируется на Запад. И потому ставка, сделанная им на Вашингтон и Брюссель, полностью перечеркнула интересы своих граждан. И вместо собственной независимой политики Зеленский подтолкнул Украину в сторону НАТО, тем самым обеспечив стране незавидную судьбу.

"Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения", - сказал Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, Вашингтон делает ставку именно на безответственных политиков. Зеленский — актер, игравший президента в фильме, который в реальности свои силы слишком переоценил.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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