Запад начал масштабную кампанию по распространению фейков об Украине

Поток лжи не прекращается

Украинские и западные СМИ развернули широкомасштабную кампанию по распространению фейков о специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В интернете и социальных сетях появляется все больше видео о том, что вооруженные силы России якобы ведут ракетные обстрелы жилых районов крупных украинских городов. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что к событиям на Украине и в Донбассе данные клипы никакого отношения не имеют.

Душещипательные кадры. Мужчина со слезами на глазах прощается со своей семьей и идет защищать свою Родину - Украину. Так утверждает военный редактор Лариса Браун в своём Твитере. Однако к правде это не имеет никакого отношения. Видео было опубликовано в социальной сети ещё 21 февраля. На кадрах мужчина отправляет жену и дочь из ДНР в Россию. Сам остается в Горловке. И таких фейковых информационных вбросов в интернете сейчас очень много.

Ещё один фейк, который в "Тик-Токе" набрал уже 4 миллиона просмотров. Якобы Мариуполь подвергся массированному артобстрелу со стороны России. Но за истиной далеко ходить не надо. Эти кадры сделаны в 2015-м году! На них - эскалация конфликта между силами ВСУ и ополченцами семилетней давности.

Показывая эти кадры, украинский Телеграм-канал утверждает, что Россия применила на Украине реактивные системы залпового огня "Град". Но это тоже фейк. Вот оригинал видео. Апрель 21-го года. Запечатлён фрагмент военных учений. Российское министерство обороны не раз заявляло, что ракетные, артиллерийские и авиационные удары по украинским городам не наносятся.

Поток лжи нескончаем. По словам автора этого ролика, российская авиация якобы летит бомбить Киев. Вот только ровные каре истребителей почему-то идут в той же последовательности, как на парадном построении. Всё потому, что это кадры сделаны в московском районе Тушино два года назад во время репетиции Парада Победы. По словам политологов, все эти фейковые вбросы ни что иное, как информационный фронт боевых действий. Попытка дестабилизировать обстановку в обществе и установить антироссийские настроения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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