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Мишустин: страны ЕАЭС укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление

12:02
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Сотрудничество необходимо вывести на более высокий уровень

Ситуация на Украине и связанные с ней политические и экономические риски стали одной из тем встречи представителей ЕАЭС в Казахстане. Там находится российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "ТВ Центр".

Этим утром он провёл двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Мишустин отметил, что Запад старается помешать укреплению сотрудничества России с соседними странами и стремится разобщить союзников. Несмотря на внешнее давление, участники нацелены на дальнейшую интеграцию в рамках ЕАЭС.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений и заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые совместные проекты. Это позволит сформировать общее экономическое, социальное пространство в интересах, в первую очередь, граждан наших стран. И, наверное, это станет лучшим ответом, в том числе на незаконные санкции Запада в отношении России и Белоруссии", - заявил Мишустин.

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