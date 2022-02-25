Волонтеры помогают эвакуированным жителям Донбасса

Сбор гуманитарной помощи продолжается

Больше семи тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за минувшие сутки. Всего же с начала эвакуации из Донецкой и Луганской народных республик в нашу страну прибыли свыше 120 тысяч человек, более половины из них - дети. Власти принимающих регионов, а также волонтеры делают все возможное, чтобы люди как можно быстрее вернулись к полноценной жизни.

Противоэпидемиологические меры повышены. Журналистов пускают в пункты временного размещения только после экспресс-тестирования на ковид. Беженцы тоже сдают ПЦР, а еще по желанию могут вакцинироваться.

Злате 6 лет. Родное Лутурино она вместе с братом, сестрой и мамой покинула еще в субботу, когда украинская армия усилила обстрелы пригородов Луганска. В пункте размещения девочка чувствует себя уже, как дома. Разносит подарки другим беженцам, занимается в детской комнате и готовится вести свой личный блог.

Младший брат готовится пойти в детский сад. Старшая сестра продолжит занятия в соседней школе – в этом году она пошла в первый класс.

В Ростове для беженцев провели экскурсию в культурно-выставочном центре Донская Казачья Гвардия. У Донбасса и донского казачества – общая история. Регионы когда-то были единым целом. Дети узнали про элитные части, охранявшие российских императоров на протяжении двух веков и ненадолго забыли об ужасах войны.

"Очень интересна история нашей страны. Впечатлений много, спасибо вам за такой подарок. Спасибо, что нас принимаете и столько внимания нам уделяете. Столько волонтеров. Все службы и все люди нам оказывают помощь. Детям особенно маленьким, так что мы очень вам благодарны", - говорит Валентина Кезенко.

Волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи. Жители Ростова несут предметы первой необходимости и теплые вещи, ведь многие беженцы эвакуировались в спешке и даже не успели толком собраться.

"Мы сейчас грузим помощь, которую собрали за два дня. Ее принесли жители Ростова. Помощь поедет на склад и там уже будет распределяться по пунктам временного размещения", - сообщил руководитель регионального отделения "Волонтеры победы" Артем Толпыгин.

В Ростовской области сейчас готовы к приему 175 пунктов. Больше половины загружены. Беженцы прибывают. На железнодорожной станции Лихая и возле вокзала Таганрога работают городки жизнеобеспечения. Это два узловых населенных пункта, куда приезжают большинство беженцев на поездах и автобусах. Сюда можно приехать и на личном транспорте, зайти в пункт обогрева, выпить горячий чай и узнать информацию.

Российские пункты пропуска на границе с ДНР и ЛНР пересекли уже более 120 тысяч человек. Эвакуированных граждан Донбасса продолжают принимать в регионах страны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

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