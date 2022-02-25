Три человека оказались под завалами в шахте в Ростовской области

Все трое выжили после инцидента

На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказали в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Под завалом в шахте остались трое рабочих. В МЧС уточнили, что все трое живы, с ними установлена связь.

На место происшествия направили 31 сотрудника пожарно-спасательных подразделений, а также пять единиц техники, сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла техногенная катастрофа — взрыв с последующим задымлением. В результате погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей, участвовавших в поисково-спасательной операции.

После трагедии на "Листвяжной" президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации работ в шахтах. Он предложил усилить ответственность работодателей за нарушение норм по охране труда на опасных производствах. Работникам, пострадавшим в случае ЧП, увеличат компенсации за счет собственников шахт, а за несоблюдение требований безопасности предусмотрена возможность приостановки деятельности шахт.

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