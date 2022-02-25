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Франция объявила о нежелании Европы и США воевать с Россией

10:27
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Главная цель - добиться прекращения огня

У США и европейских стран нет желания вступать в войну с Россией. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли. По ее словам, главная цель – добиться прекращения огня на востоке Украины.

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"То, чего мы хотим - это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", - сказала Парли в эфире радиостанции RTL.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

Накануне вечером западные страны объявили о новом пакете санкций против России. Под ограничения попали российских банковский сектор,  ряд компаний, в том числе "Аэрофлот", депутаты и другие должностные лица, ограничен экспорт и импорт высокотехнологичной продукции.

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