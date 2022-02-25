Зеленский попросил помощи у "бухарестской девятки"

По мнению президента Украины, нужна "антивоенная коалиция"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, заявил, что обратился за помощью к странам "бухарестской девятки" в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Как написал украинский лидер в своем Twitter, он попросил у "бухарестской девятки" оборонную помощь, а также предложил ввести антироссийские санкции и оказать "давление на агрессора".

Зеленский заявил, что Украина защищает "свою свободу и землю", однако нуждается в "действенной международной помощи". Эту тему он обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой.

По мнению украинского лидера, необходимо сообща усадить Россию за стол переговоров, поэтому "нужна антивоенная коалиция".

"Бухарестская девятка" — формат, созданный в 2015 году для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. В него входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

В декабре 2021 года президент США Джо Байден заявил об отправке военных в страны "бухарестской девятки". Позднее в Пентагоне уточнили, что дополнительные подразделения войск США разместят в Румынии, Словакии и Болгарии. Власти Венгрии отказались размещать на своей территории дополнительные силы стран НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram