Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком

Программа перестанет работать в ночь на 1 марта

Федеральное агентство по туризму досрочно закрывает продажи туров с кешбэком.

Программа прекратит действие в ночь на 1 марта 2022 года, передает РИА Новости. "У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Причина досрочного прекращения реализации туров – нехватка денег. Выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам.

За весь период действия программы ею воспользовались около 700 тысяч жителей России. Они купили путевки на сумму 12 миллиардов рублей - свыше 2,5 миллиарда рублей вернулись на карточки.

Программа туристического кешбэка дает россиянам возможность вернуть часть стоимости путевок при соблюдении ряда условий: оплата турпродукта должна быть осуществлена картой "Мир", кешбэк предусмотрен только за поездки по России. Ограничений по минимальной стоимости путевки нет. Продолжительность тура — не менее двух ночей.

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