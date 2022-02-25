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Эстония запретила вещание российских телеканалов

10:37
  • пятница
  • 25 февраля 2022

В списке и TV Centre International

Эстония запретила трансляцию нескольких российских и белорусского телеканалов. О решении, принятом вслед за коллегами из Латвии, объявил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора страны. В Таллине считают, что включенные в список телекомпании транслируют "запрещенную информацию".

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"Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации", - заявил глава департамента Каур Каяк.

Глава департамента заявил, что речь идет об "информационной операции и военной пропаганде. По его словам, на решение повлияли также последние события на Украине. Ранее трансляцию российских телеканалов полностью запретили в Латвии, передает РИА Новости.

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