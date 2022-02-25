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Турчак назвал число беженцев с Донбасса

10:57
  • пятница
  • 25 февраля 2022

ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию 18 февраля

Границу между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками к настоящему времени перешли более 120 тысяч человек, свыше половины из них — дети. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Больше 100 тысяч жителей Донбасса вывезены в Россию за неделю

Турчак подчеркнул, что к оказанию помощи жителям Донбасса, покинувшим свои дома, подключилась вся Россия: в 15 регионах развернуты пункты временного размещения.

Представитель ЕР рассказал, что в партии начали централизованный сбор средств для помощи Донбассу. Аналогичную масштабную акцию по сбору средств ЕР проводила во время первой волны пандемии коронавируса.

Турчак выразил надежду, что "весь наш депутатский корпус проявит наибольшую ответственность", сообщает ТАСС.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за роста угрозы боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить каждому прибывающему в страну из Донбасса беженцу выплату 10 тысяч рублей.

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