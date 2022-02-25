Двое учителей погибли при обстреле школы в ДНР

В здание попал прямой снаряд
В здание школы Горловки в Донецкой народной республике попал прямой снаряд.
По предварительными данным, в ходе начавшего в 5:30 утра очередного обстрела погибли двое учителей.
"Улица Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. Погибли двое учителей", - написал в своем Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько.
На данный момент информации о других пострадавших и масштабе разрушений нет.
Ранее в результате артобстрела в Горловке погиб мирный житель, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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