Двое учителей погибли при обстреле школы в ДНР

В здание попал прямой снаряд

В здание школы Горловки в Донецкой народной республике попал прямой снаряд.

По предварительными данным, в ходе начавшего в 5:30 утра очередного обстрела погибли двое учителей.

"Улица Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. Погибли двое учителей", - написал в своем Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько.

На данный момент информации о других пострадавших и масштабе разрушений нет.

Ранее в результате артобстрела в Горловке погиб мирный житель, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

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