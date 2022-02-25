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Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

11:21
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Прежний лидер рейтинга поздравил россиянина

Российский теннисист Даниил Медведев вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Это произошло благодаря поражению прежней первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, на турнире в Дубае.
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С учетом проигрыша Джоковича в четвертьфинале турнира Медведев обходит сербского спортсмена по количеству очков в рейтинге АТР. Ожидается, что обновленную версию рейтинга АТР опубликует 28 февраля.

В своем Instagram Джокович поздравил Медведева с лидерством в рейтинге АТР и отметил, что российский теннисист "явно заслужил это".

Медведев является победителем одного турнира Большого шлема — Открытый чемпионат США в 2021 году, а также 13 раз одерживал победы в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В январе 2022 года Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Однако в поединке с испанцем Рафаэлем Надалем россиянин потерпел поражение.

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Даниил Медведев
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