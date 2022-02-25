ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ выпустили по территории ДНР около 7 тысяч снарядов

10:56
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Разрушено более 80 жилых домов

Обстрелы Донецкой народной республики со стороны ВСУ не прекращаются. За 9 дней эскалации украинская сторона обстреляла населенные пункты ДНР 522 раза. По территории республики было выпущено 6748 боеприпасов различного калибра.

Двое учителей погибли при обстреле школы в ДНР
В ДНР и ЛНР рассказали о непрекращающихся обстрелах ВСУ

"За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 522 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В сообщении уточняется, что  результате обстрелов  повреждено 87 жилых домов и 51 объект гражданской инфраструктуры. Пострадали 2 медицинских учреждения, 5 школ и детсадов, объекты электро, - водо и газоснабжения, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.