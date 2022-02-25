ВСУ выпустили по территории ДНР около 7 тысяч снарядов

Разрушено более 80 жилых домов

Обстрелы Донецкой народной республики со стороны ВСУ не прекращаются. За 9 дней эскалации украинская сторона обстреляла населенные пункты ДНР 522 раза. По территории республики было выпущено 6748 боеприпасов различного калибра.

"За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 522 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В сообщении уточняется, что результате обстрелов повреждено 87 жилых домов и 51 объект гражданской инфраструктуры. Пострадали 2 медицинских учреждения, 5 школ и детсадов, объекты электро, - водо и газоснабжения, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

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