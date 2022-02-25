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В России госпитализированы 14937 человек с коронавирусом

11:05
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Выявлено 123460 новых заболевших

За сутки в России госпитализированы 14937 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 123460 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 3333  человека, из них госпитализированы только 543 .

Выздоровели за сутки 167310 человек. Скончались 787 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 16052028 человек. Умер 349365 зараженных. Вылечился 13139971 заболевший.

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