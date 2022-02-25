ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

Станция работает в штатном режиме
Подразделения воздушно-десантных (ВДВ) России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Операция прошла накануне, 24 февраля.
Персонал АЭС продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Конашенков отметил, что охрану станции осуществляют российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны АЭС, что исключает ядерные провокации со стороны националистов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: