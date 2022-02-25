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ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

11:20
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Станция работает в штатном режиме

Подразделения воздушно-десантных (ВДВ) России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Операция прошла накануне, 24 февраля.

Персонал АЭС продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Конашенков отметил, что охрану станции осуществляют российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны АЭС, что исключает ядерные провокации со стороны националистов.

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