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Минобороны отчиталось об уничтоженной украинской военной технике

11:29
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Более 150 украинских военных сдались

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 118 объектов украинской военной инфраструктуры. Кроме того, сбиты 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 БПЛА.

Также уничтожены 18 танков и других боевых машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица военной автотехники, пять боевых катеров, 14 комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций.

В Минобороны рассказали, что более 150 военнослужащих различных структур Украины сложили оружие. После стабилизации обстановки они будут отпущены домой. Кроме того, сдались 82 украинских военнослужащих в районе острова Змеиный.

Также в военном ведомстве подтвердили, что российские военные установились контроль над Чернобыльской АЭС. С отдельным батальоном охраны станции достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, контроль над ЧАЭС является гарантией, что украинские националисты не смогут осуществить ядерную провокацию.

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