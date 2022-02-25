Минобороны отчиталось об уничтоженной украинской военной технике

Более 150 украинских военных сдались

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 118 объектов украинской военной инфраструктуры. Кроме того, сбиты 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 БПЛА.

Также уничтожены 18 танков и других боевых машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица военной автотехники, пять боевых катеров, 14 комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций.

В Минобороны рассказали, что более 150 военнослужащих различных структур Украины сложили оружие. После стабилизации обстановки они будут отпущены домой. Кроме того, сдались 82 украинских военнослужащих в районе острова Змеиный.

Также в военном ведомстве подтвердили, что российские военные установились контроль над Чернобыльской АЭС. С отдельным батальоном охраны станции достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, контроль над ЧАЭС является гарантией, что украинские националисты не смогут осуществить ядерную провокацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram