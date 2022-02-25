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Киев заявил о готовности к переговорам по нейтральному статусу Украины

11:32
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Офис Зеленского требует гарантий безопасности

Офис Владимира Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам с Россией о нейтральном статусе страны. Однако Киеву нужны гарантии безопасности, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать", - заявил Подоляк.

По словам советника, Украина всегда оставляла пространство для переговоров – в том числе и сейчас, когда Россия "пошла на полномасштабное вторжение". Однако Киеву нужны гарантии безопасности, приводит заявление Подоляка РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

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